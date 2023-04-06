搗「猜猜我是誰」詐騙集團拘主腦等12人　涉45案呃520萬元

去年4月至今年3月期間，深水埗區執法部門接獲45宗「猜猜我是誰」電騙案，騙徒一般會假裝成受害人的子女，聲稱自己已經更改手機號碼，事隔數日再以同一號碼聯絡受害人，訛稱因故被捕，需要籌集保釋金，而騙徒其後會相約受害人交收現金，甚至登上受害人的住所取款。案中受害人年齡介乎65至92歲，損失金額由1萬至65萬港元不等，總涉款高達520萬港元。

人員根據情報分析及深入調查，鎖定一個詐騙集團，調查顯示，集團主腦會透過第2層的骨幹成員，扮演招攬人的角色，並以「搵快錢」作招徠，經由網上社交平台或通訊軟件，或者接觸娛樂場所內流連的人士，例如無業人士、學生等，以數百至數千港元報酬，招攬他們作為第3層成員，協助收取騙款。此外，招攬人有時亦會將受害者包裝成欠債人，以收取債務為名，要求第3層成員代為索款，過程中更會擔當行程編排、提供聯絡電話、在現場監視整個交收過程等角色。

人員鎖定疑人身份，隨即採取行動，成功拘捕11男1女(18至41歲)，涉嫌「串謀詐騙」、「串謀以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」3罪，並檢獲現金和多部手機，懷疑與案有關。被捕人士包括主腦、骨幹、收取騙款的成員，部分人有黑幫背景，個別是互相認識，有7人被控上述罪名，當中2人已移交區域法院審訊；4人獲准保釋候查，須於本月下旬報到；1人仍然被扣查。執法部門相信，行動已瓦解一個活躍於本港的詐騙集團。