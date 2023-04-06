17歲男染甲型流感離世　為今年第二宗兒童病歿個案

本港一名患大腦麻痹的17歲男子，早前確診甲型流感(H1)病毒在威爾斯親王醫院接受診治，因併發肺炎及休克而情況危殆。醫院今日(6日)回覆表示，該名病人情況持續惡化，至周二(4日)晚上10時54分離世，為今年第二宗患流感兒童死亡個案，個案將會轉交死因裁判官跟進。

衞生防護中心曾於周一公布，正調查上述感染甲型流感的嚴重個案，患者周日(2日)起出現發燒和氣喘，翌日被送程北區醫院，其後轉至威爾斯親王醫院。院方今日表示，該男在入住兒科深切治療部後，情況持續惡化，至周二晚上離世。據此前初步調查顯示，該病人沒有接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊。其兩名家居接觸者最近曾有上呼吸道感染。

翻查資料，一名患「黏脂質症第二型」的4歲女童，於去年平安夜(12月24日)起因身體不適入住屯門醫院兒科深切治療部，經臨床診斷後，證實患有甲型流感併發嚴重肺炎。女童其後轉差，入院4日後不治。女童雖於去年12月28日離世，惟因衞生防護中心於今年1月才公布上述個案，故納入今年的個案，亦屬今年首宗流感死亡個案，亦是相隔3年再現流感病毒奪人命個案。

衞生署數據顯示，本港上月19至25日流感確診比率達5.8%，比之前一周的3.5%，明顯上升。香港大學兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強指，近期兒童留院數字上升2至3成，有兒童病房出現爆滿。過往在新冠疫情期間，未感染過上呼吸道疾病的幼童體內無抗體，一旦感染流感病毒或合胞病毒等，病情或較嚴重，會出現發高燒和嘔吐，部分甚至要聞氧氣。他又建議幼童避免到人多的高風險地方，家長亦要注意衞生，避免在社區感染流感再傳播。

葉柏強表示，據他了解，世衞仍在討論新冠疫苗的接種建議，他相信，每年需要接種一次新冠疫苗加強劑的機會非常高，相信有關方面很快會提出新建議。他又說，現時新冠疫情較穩定，兒童如果沒有身體不適，毋須每日做快測。