地盤工3年前被工字鐵擊斃　遺孀前日入稟索償

跑馬地宏德街1個地盤3年前發生致命工業意外，1名44歲工人在工作期間，遭1支約2噸重的工字鐵擊中頭部，當場重創昏迷，送院搶救後傷重不治。事隔3年後，死者的遺孀於前天（4日）入稟區域法院，向承辦涉事地盤的3間工程公司追討賠償，不過入稟狀並沒有列明具體索償金額。

原告是死者顏訓真的遺孀梁箢恩（又名梁潔容），被告分別是Fai Wah Engineering Company Limited、Drillcut Limited及K. H. Foundations Limited。據入稟狀指，3間被告公司聘用死者於2020年4月27日在涉案跑馬地宏德街及普善街的地盤工作時，因疏忽、違反合約及或違反法定責任，導致發生致命意外，死者最終傷重身亡。原告認為被告方須為事件負責，要求法庭頒令被告方作出賠償。

資料顯示，死者當日在地面6米深位置操作機器做地基工程時，遭墮下的工字鐵擊中，身體多處骨折死亡。他為家中經濟支柱，有妻子及4名兒女需要供養。

案件編號：DCPI 1064/2023