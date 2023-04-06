特別財會：區選未定　政府指兩地通關　不設邊境及內地投票站

政府仍在進行地方行政檢討，未知年底的區議會換屆選舉安排為何，但當局強調，由於香港與內地已通關，政府目前未有計劃在將來的公共選舉中，繼續設邊境投票站，由於涉複雜的法律和實際操作問題，亦沒有在內地設立投票站的具體計劃。

議員謝偉俊提出有關預算案的書面提問，指政府預算選舉開支為11.5億港元，但鑑於於近40萬本港居民居住內地，當局有否研究在年底區議會換屆選舉，再度實施內地票站投票安排，以及交代所涉人手及開支預算。

政制及內地事務局重申地方行政檢討仍在進行，又指在疫情期間，由於相關防疫抗疫措施令不少身在內地的選民未能趕及返港投票，政府於是在2021年立法會換屆選舉中採取一次性的特別措施，讓選民可以在指定邊境管制站香港側設立的投票站進行投票。惟現時香港與內地已恢復全面通關，政府目前未有計劃在將來的公共選舉中繼續採取上述的特殊安排。

至於於在內地設立投票站的建議，政府一直重申，在內地設立投票站涉及複雜的法律和實際操作問題，政府須通盤考慮各相關因素，政府必須在政策、法律及實際運作層面作出詳細研究，並在社會上作充分討論，才能作出最終考慮。因此，政府暫時未有在內地設立投票站的具體計劃。

在新財政年度，選舉事務處開支達14.15億港元，較上個財政年度增$5.78億港元。當局指增加主要是因為須預留撥款應付可能須舉辦的2023年區議會一般選舉及立法會補選。而截至2023年3月31日止，選舉事務處的人手編制共有310個職位，並預期在2023-24年度內，人手編制會逐步減至304個。選舉事務處同時亦會聘用約1,000名非公務員合約僱員(高峰期的最高合約僱員人數)以應付選舉需要。區議會一般選舉相關工作所需的人手已包括在上述編制內。