荔枝角潑水節一連6日舉辦　同場加映泰式市集　芒果糯米飯最搶手

隨着社會復常，荔枝角D2 Place昨日(5日)起舉辦「香港潑水節2023」，一連6日免費入場，橫跨整個復活節。焦點活動除有率先打頭陣的「泰靈市集」，還有於本周日(9日)舉辦的「潑水節嘉年華」等。D2 Place總監呂智樂表示，今年市場分別有逾100個檔位及200多個商戶參展，預計6天活動將有逾10萬人參與。

市集內有多個檔位，分布於D2 Place 1、2期，主要售賣與泰國相關的東西，如水晶、泰式手工藝，現場更設有試食。而泰國當地的相關單位，更安排各式各樣的產品、場地裝飾，包括四面佛、水龍王等，一同運送到港，讓市民即場參拜。水晶檔檔主鄧小姐表示，泰國人較為信奉宗教，由於水晶與靈學息息相關，故一直較為吸引民眾購買，當中最多人買與「辟邪擋煞」、「健康」、「招財」有關的水晶，又指暫未能預計生意額，因仍言之尚早，但對銷情有信心，暫時最高消費的金額約500港元。

泰式小食檔主陳生表示，疫情持續3年，過往生意不濟，對於今年市集可於現場試食，認為有助吸引人流，「大家可以出黎玩吓，又多event(活動)，唔使好似之前咁悶，屈喺度」。他說，芒果糯米飯最受歡迎，500個昨日一早售罄，預計今年生意會較以往升7成，而首日的生意額更已達標，「都有5000、6000蚊一日，都理想㗎喇」。

D2 Place 1、2期對出的長義街，將於4月9日封閉舉行 「潑水節嘉年華」，主辦方會安排大量人手控制秩序及管理人流。呂智樂表示，已與執法部門申請封路，並領取娛樂牌照，當日會涉及一條小巴路線改道。嘉年華於當日早上11時至下午6時舉行，市民可即場登記，人數上限為800人；至於執法部門未有任何要求規定，強調參加者如有需要，可如常佩戴口罩。