港人供養假難民　本年度料燒14億公帑　12個年度花費破百億

假難民為本港帶來嚴重治安問題，每年涉及他們的開支以億元計算，如倒錢落海，目前滯港的免遣返聲請者有近1.5萬人。保安局表示，2023/24預算花費14億港元在他們身上，比2022/23年度修訂預算的10.68億港元，多出3.32億港元，大幅增近31%。翻查資料，計及剛過去的2022/23年度，過去11個年度港府已用95.68億元公帑，加上本年度預算花費，枉費在他們身上的公帑數額勢破百億。

保安局書面答覆議員就特別財委會的問題，指出本年度預算花費14億港元用於處理免遣返聲請及相關工作，包括3.89億用於審核聲請和處理有關上訴／呈請、5700萬用於遣送聲請不獲確立者、1.71億用於公費法律支援，以及7.84億元人道援助。當局指，本年度預算開支大增，主要是由於上訴委員會加快處理與聲請相關的上訴，由2022年處理約1,500宗，提升至今年起每年完成處理不少於3,000宗。另政府亦需為履行相關法律責任和視乎實際需要，因應個案數目增加撥備資源以應付公費法律支援及人道援助的開支。

當局指，政府於2014年3月實施統一審核機制，自實施統一審核機制至今年2月，已經就22,370宗免遣返聲請作出決定，當中獲確立的僅佔1.2%，即269宗，包括180宗上訴後獲酷刑聲請上訴委員會確立。

截至2023年2月底，超過1.48萬名免遣返聲請人在港，當中包括約200人的聲請尚待入境處審核、約2,400人就入境處的決定提出上訴而尚待酷刑聲請上訴委員會作出決定、約7,500人被入境處或上訴委員會拒絕其聲請或上訴後向高等法院原訟法庭提出司法覆核或正進行其他訴訟程序，以及約1,500名聲請被拒者在囚、還押候審、等候檢控或調查程序或因其他原因留港，而餘下約3,200人正被安排遣送離港。