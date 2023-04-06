醫管局高層莊慧敏與夫超市偷食物　兩人盜竊罪成各罰5000元

醫管局高層莊慧敏及其骨科醫生丈夫趙名宇，涉嫌在黃埔1間超市偷竊逾1,600港元食物之案件，案件早前經九龍城裁判法院審訊後，裁判官梁雅忻今(6日)裁定2人面對的控罪均罪名成立。裁判官並指觀看相關的閉路電視片段後，不相信2人當時有分心而把沒有把涉案貨品放上自動收費機掃描以作付款，且是心知肚明要將那些貨品掃描，並認為控方的證據充分，且就2人早前招認稱一時貪心而犯案而給予絕對比重。裁判官梁雅忻在聽取辯方求情後，最終判處2人各罰款5000港元。

裁判官判刑指接納所有貨品最終被起回，但要考慮案件非1人所為。裁判官又指從無懷疑2人的工作能力及對社會的貢獻，而本案結果亦令人惋惜，但法律面前人人平等，裁判官相信並希望案件屬單一事件，但判刑需具阻嚇性，故最終判處罰款。

2名被告趙名宇（48歲、男）及莊慧敏（48歲、女）均報稱醫生。控罪指2人於2022年4月23日在九龍黃埔花園青樺苑（第5期）地庫一層及地下永旺（香港）百貨有限公司偷竊10件食物，總值1,632.8港元。當日2名被告曾付款購買23件貨品，但是沒有就小玉西瓜、鹿兒島哈密瓜、日本國產雞胸及海膽等涉案10件貨品付款。

案件編號：KCCC 1147/2022