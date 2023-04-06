油麻地賣貓狗肉店主認罪囚10周　環境局辯稱屬個別事件

油麻地新填地街一間店舖早前被揭發出售疑似貓肉及狗肉供食用。涉案的一名40歲男子涉嫌售賣限制出售的食物，以及使用或允許他人使用貓肉作食物，今日(6日)判囚10周。暫委裁判官判刑時指，被告雖無犯罪紀錄，但由於是肇事店舖的商業登記人，故不接納他參與程度低。裁判官認為需要判處阻嚇性刑罰，以18周監禁為量刑起點，扣減部分刑期後作出上述判刑。

議員鄭泳舜去信立法會食物安全及環境衞生事務委員會，建議加入討論販賣貓狗肉議程，要求討論禁止狗隻和貓隻的屠宰，以及狗肉和貓肉售賣的執法情況。環境及生態局日前回覆指，食用及售賣貓狗肉作食物的違法行為在香港並不常見，有關案件屬個別事件。

環境及生態局指，就日前有人涉嫌在油麻地一店舖內售賣貓肉作食物的個案，漁護署及食環署已展開聯合執法行動。漁護署成功就涉嫌售賣或使用貓肉作食物檢控有關人士。食環署亦根據《食物業規例》檢控有人未獲准許儲存冷凍或冷藏以供出售的肉類。

局方又指出，食用及售賣貓狗肉作食物的情況在港並不常見，有關案件只屬個別事件。漁護署在2020年至2022年間共接獲2宗懷疑違反《貓狗規例》的投訴或轉介個案，並成功檢控1宗個案。另外，警方亦曾於2021年成功檢控1宗個案。

涉案40歲男被告吳思遠，被控售賣限制出售的食物（新鮮或冷藏肉類）及使用或允許他人使用貓肉作食物共2項傳票罪。控罪指被告在2023年2月9日於油麻地新填地街10號地下，未獲署長書面准許而管有以供使用的冷藏肉類、冷凍家禽屠體及冷藏家禽屠體，而該食物為食物業規例所指明的限制出售食物;另一控罪指他於同日同地，使用重約1.255公斤(包括塑膠盒及塑膠證物袋的總重量)的貓肉作食物。裁判官判刑時指案中於七個冰箱共檢獲逾1公斤貓肉，相信是將會令人有心或無意食用貓肉，加上貓肉以非法方式獲取，認為需要判處阻嚇性刑罰，最終將被告判囚10周。