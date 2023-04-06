小欖醫院6病人染甲流　衞署指已踏入流感季節　籲各界提高警覺

本港流感個案近日出現反彈，小欖醫院今日(6日)公布，該院嚴重智障科一個男病房，自周二(4日)起先後有6名病人確診甲型流感，目前正接受隔離治療，其中一人因自身疾病情況嚴重。衞生署衞生防護中心今日亦表示，根據最新監測數據，本地季節性流感活躍程度在上周繼續上升並已超越基線水平，表示本港已踏入流感季節，呼籲社會各界應提高警覺和加強個人保護措施。

小欖醫院發言人表示，6名病人年齡介乎25至64歲，他們自周二出現呼吸道感染徵狀。院方為病人進行所需測試後，結果均發現感染甲型流感病毒。目前有關病房已暫停接收新症，並實施有限度探訪。院方已根據既定指引加強感染控制措施，並會繼續緊密監察該病房病人的健康情況，同時已將有關個案呈報醫院管理局總辦事處及衞生防護中心作出跟進。

衞生防護中心今日亦表示，根據最新的監測數據，在呼吸道樣本中，季節性流感病毒的確診百分比，自3月首周少於1%上升至截至上周六(1日)一周的9.89%。其間檢測出的流感病毒主要為甲型(H1)流感，約佔77%；及甲型(H3)流感，約佔21%。值得留意的是，過往流行病學數據顯示，在甲型(H1)流感流行的季節，兒童和年齡介乎50至64歲的成年人較受影響。

主要診斷為流感而入住公立醫院的比率亦持續上升，從3月首周0.01宗個案(每一萬人口計)，上升至截至上周六一周的0.25宗個案(每一萬人口計)。另外，在3月上旬和中旬，每周錄得一至兩宗院舍或學校流感樣疾病爆發，惟截至上周六一周就錄得12宗爆發的報告，共涉及49人，涉及中、小學，安老及殘疾院舍、特殊學校和醫院。