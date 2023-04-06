「偷桃」搶金鏈案有「前傳」　5被捕內地男女或遭落案起訴

本港近期發生多宗搶金鏈案，前日(4日)紅磡及馬鞍山分別有受害人被女賊施「猴子偷桃」襲擊，更使市民印象深刻。執法部門昨日(5日)以涉嫌「搶劫」拘捕2男3女(52至54歲)，並在今日(6日)進一步交代案情。據悉，早於上月4日，執法部門接獲香港仔區一名67歲男子報案，指稍早在街頭被一名操普通話的女子兜搭，聲稱會以低廉價錢，提供按摩等親密接觸服務，男事主答應後，跟隨女子前往附近一唐樓，但在上樓期間，另一女同黨從後現身及施襲，搶走他身上價值2萬港元金鏈逃去。

執法部門翻查「天眼」及分析情報後，鎖定2名女疑犯，並將她們列作通緝人士。至昨晨，有市民在馬鞍山見到2名可疑女子在街頭徘徊，並向較大年紀的男性兜搭，認為事有蹊蹺，隨即致電報案。人員到場了解，確認當下並無任何受害人，但揭發她們是被通緝的身份，又在附近截獲2名懷疑男同黨。同日，人員查出他們另有一名女同夥，再於旺角一住宅單位將她拘捕。

根據調查，該犯罪集團另涉發生於紅磡及馬鞍山的「偷桃」案，當時2名分別89歲及60歲的男子被類似手法誘哄，復遭兩女子抓下體及箍頸夾攻，失去2條共值5.5萬港元的金鏈。被捕人士全為內地人，一同居於上述的旺角單位，他們現時正被扣留調查，不排除稍後會被落案起訴相關罪名。