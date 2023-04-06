假難民敗壞治安　5年6124人做黑工犯刑案被捕

假難民在港除從事非法勞工外，不少人為「搵快錢」而犯案，打家劫舍、傷人及販毒等樣樣齊，部分更受黑幫招攬。保安局表示，自2018年至今年2月，共1,658因打黑工被捕，而干犯刑事罪行而被拘捕的則有4,466人，即合計6,124人。

保安局書面答覆特別財委會的問題，指出根據入境處的紀錄，獲擔保外釋而獲發「行街紙」的非華裔人士(大部分為免遣返聲請人)，因涉嫌非法受僱而觸犯《入境條例》而被捕的，2021年有438人，2022年增至454人，今年則有首2個月則63人。至於干犯刑事罪行的，包括傷人及嚴重毆打、嚴重毒品罪行及爆竊等，2021年有929人，2022年有687人，今年首2個月則有109人。

有議員質疑涉免遣返聲請人士參與犯罪個案持續上升，當局會否考慮採取「即捕即遞解」措施，杜絕假難民借故留港。當局稱，根據終審法院早年判決，無論一個人的行為如何危險或不可取，若他在另一國家有確切及相當大的風險會遭受殘忍、不人道或有辱人格的待遇或處罰，政府亦不可將他遣返該國家。換句話說，即使聲請人曾犯法並被定罪，政府仍須按法庭要求，依循符合嚴謹公正標準的程序完成所有審核程序(包括上訴)，方可進行遣返。