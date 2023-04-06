特別財會：今屆區會334議席懸空　上年度開支減2.8億

經過辭職潮及宣誓後，區議員的數目大減。政府指出， 截至2023年3月1日，區議會有334個議席懸空，在2022-23財政年度涉及減少約2.8億元的預算開支。但 由於相關議席只是暫時懸空，18區區議會秘書處的人手編制及開支預算未有因而縮減。

議員劉業強預算案提出書面問題，民政及青年事務局作出上述回覆外，同時被問及本港已邁向復常，區議會運作理應不會再受到疫情影響，當局預計2023年度30次的諮詢數字 是否已足夠廣納市民的意見，以及如何確保公共政策得以在地區層面有效推行？而大幅遞減的諮詢數字，是否代表政府認為區議會的職能有變？

當局指2023年的諮詢次數只屬估算數字，政府一般會就地區行政事務、區內的社區、康樂、文化活動、環境改善計劃以及交通事務等，按實際需要徵詢區議會的意見。此外，區議會只是其中一個徵詢地區意見的渠道。為確保地區意見得到有效反映，以及公共政策得以在地區層面有效推行，各決策局及部門亦會按需要諮詢不同的地區組織，例如分區委員會、地區撲滅罪行委員會、地區防火委員會等，以期地區需要得到適切的回應。