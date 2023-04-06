特別財會：國安法實施近3年243人被捕　舉報熱線收40萬訊息

《港區國安法》實施近3年，保安局提交立法會資料顯示，截至今年3月3日，共243人(189男54女)，年齡介乎15至90歲，因涉嫌從事危害國家安全的行為和活動而被執法部門拘捕。就這些案件，超過140人及5間公司被起訴。

國安處於2020年11月5日開設國安處舉報熱線，截至今年2月24日，共接獲超過40萬個與國安相關的舉報訊息。而於去年6月推出的「反恐舉報熱線63-666-999」，包含短訊及微信的舉報渠道，截至2023年2月底，接獲超過1.3萬條舉報訊息，部分訊息更有助偵破相關案件。

保安局表示，國安法實施後，雖然本港社會已大致回復平靜，但本土恐怖主義威脅仍然存在，仍有少數極端分子死心不息，以地下化及隱蔽化形式繼續運作，對香港安全構成威脅。鑑於整體安全形勢，由各紀律部隊人員組成的跨部門反恐專責組已於2022/23財政年度增加18個職位，以應付實際運作需要。專責組將繼續協調各部門並強化其反恐情報搜集、整合和分析能力，以及為成員部門提供反恐培訓及統籌跨部門反恐演習，專責組亦致力協調各部門推動反恐公眾教育及宣傳。此外，有議員關注有關國安法的財政開支，當局仍然拒透露，僅指「所涉開支不會公開」。