去年消費券0.5%券額未被使用或領取　涉款約3.2億元

新一輪5,000元電子消費券今月16日起分階段發放之際，部分人仍未領取去年1萬元。政府最新文件顯示，截至今年2月底，去年消費券計劃尚餘約0.5%券額，仍未被市民使用

或領取。以總發放金額640億元計，估算涉款約3.2億元。據相關計劃網站顯示，合資格市民去年12月1日起，經支付寶香港、BoC Pay、PayMe from HSBC、Tap＆Go「拍住賞」及WeChat Pay HK領取第3期4,000元消費券，其使用期限為今月30日；八達通尾期領取期限為今年9月30日。

政府過去3年發放電子消費券。其中，2021年惠及630萬人，每人派5,000元，總發放金額約315億元，最終有約0.3%券額在期限前未被使用或領取而退還政府。至於去年消費券加碼至派1萬元，向約643萬人共發放640億元。今年即將發放的5,000元消費券，即預算約650萬人受惠，發放總額約323億元。當局早前粗略估計，今輪消費券對經濟的提振作用相當於本地生產總值0.6個百分點。

政府表示，今年消費券計劃預留行政的開支約4億元，與去年相若，包括開設或保留約270個有時限公務員及合約員工職位。當局指，今年人手按年增加約160人，當中大部分是3至5個月的短期合約員工，主要原因是復常後相關部門不能再調配內部資源，故須補充人手處理消費券計劃的工作。當局借鑑以往經驗，指穩妥推行消費券計劃，今年應該會有更大空間壓縮及減省行政開支。