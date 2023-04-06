冰協斥港協無認真看待自身責任　會議中批冰球隊戰績不突出

港隊2月在波斯尼亞舉行的世界冰球錦標賽作賽，大會賽後播國歌時播錯反修例歌曲，引起軒然大波，港協暨奧委會就事件啟動暫停冰協會員資格的相關程序。不過，冰協今日(6日)傍晚再發聲明回應，認為在今次事件中未感受到港協的尊重，指後者三番四次在媒體中發出未符事實的評論，批評港協沒有認真看待自身在事件上的角色和責任，一直希望證明只有冰協有錯，而政府當局及部分議員，亦只聽取港協的一面之詞。

聲明中提到，指會全力配合要求，於一個月內提交一份全面的書面解釋，並就企業管治提出改善方案。不過，冰協指出上月底與港協會議期間，絕大部分時間並沒有討論過報告內容細節，只在開初時曾質問主席為何沒有回覆、質疑「寫報告技巧」等，惟大多時間沒有討論領隊在現場面對的情況及日後可以如何解決。更甚的是，港協會上曾「質疑冰球項目每次比賽只得4至6隊，得到亞軍及季軍的成績並不突出」。

冰協批評，港協口口聲聲最尊重運動員，但實際上最不尊重香港運動員的付出及成就。而港協暨奧委會回應傳媒就表示，會面中並無提及相關「成績不突出」的言論。

另外，冰協強調一直無間斷回應港協所有文件，包括3次向港協繳交報告。由於時間倉促，初步報告陳述大部分事實仍有所遺漏，港協要求就兩點再作補充，冰協亦已準時繳交報告，又指行程緊密，每次報告都要在兩天內完成及準時繳交，卻被說成港協所述的「執委欠溝通及採取迴避態度」。