港翁訛稱製作盛事特刊　涉騙40萬元贊助費被捕

澳門執法部門今日(6日)表示，1名香港男子涉嫌以澳門當地的活動出版特刊，多年來邀請個人及公司贊助「打廣告」，以騙取市民或公司贊助，涉及款項約40萬澳門元。事件近日經贊助商查詢方揭發事件及報案，終在人員調查後，於本周一拘捕涉案的68歲周姓港翁，目前以相當巨額詐騙罪被落案起訴，並移交檢院跟進。

體育局上月23日向執法部門舉報，指新橋區某體育訊息中心負責人周男，以製作全澳殘疾人士運動日出版特刊為名，邀請多個個人及公司贊助。由於該訊息中心及周某並非本地體育團體，而體育局及協辦單位亦未授權相關訊息中心製作特刊，懷疑事件涉及詐騙，要求有關部門介入調查。

部門調查後鎖定周男身份，為香港居民，報稱商人。另成功聯絡7名被騙苦主及公司。受害人均指早前收到贊助邀請，而相關單張多次提及體育局及傷殘人士體育活動，以為真有其事，並提供1,000元至10萬元不等的贊助。周男事後被傳召到案並承認犯案，表示自2004年開始以不同名目製作特刊，當中包括賽車、龍舟賽東亞運動會等。