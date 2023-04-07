車cam片瘋傳：網約車上情侶疑口交激戰4分鐘　網民關注男方表情

有網民昨日(6日)在社交群組以「邊位巴打貢緊火」為題，發貼文轉載兩段各長約2分鐘的影片。第一段影片中見一對情侶，相信是電召網約車，兩人坐在後座，男方向司機表示先到西半山寶翠園送女方回家，再返回大圍。司機開車不久，女方即向男方調情，並與男方接吻，女方其後雙手疑似向男方解開褲鏈後，便探頭到其下體位置疑似口交，期間男方表情未有明顯變化，四處張望。數十秒後，女方稍事休息後，再探頭疑似口交，片段亦告完結。

而另一條影片可見，男方「反客為攻」，用左手伸入女方白色長裙內有所動作，其後更將長裙扯高，女方露出黑色內褲，男方用左手向女方下體不停摔動，而女方疑似極「享受」般「癱瘓」於座椅上，隨後女方坐回向男方接吻，片段亦到此為止。

網民睇片後均嘩然，指「點解安心單嘢之後D人都學唔精」、「似條女強姦緊個男仔」、「咁緊火都要送佢返屋企，分分鐘係偷食」、「條女食宵（消）夜姐」、「放開個男仔,有事衝我黎」、「好配服啲人搭的士可以旁若無人當司機透明，我自己搭的士連私人嘢都唔會傾」；但亦有不少網民重點關注男方表情反應，「條仔真係半推半就」、「條仔個樣完全唔享受」。

執業大律師陸偉雄曾表示，司機一旦公開該短片，不論是循網上途徑或交由媒體發布，都已經超出保安原意，可能違反個人私隱條例，甚至觸犯刑事罪行。他又指片中當事人可向法庭申請禁制令，禁止任何人再發布或轉發有關片段，並將媒體平台上的影片下架。若影片影響事主的知名度而造成金錢損失，可循民事途徑向偷拍者索償。

個人資料私隱專員公署亦曾指出，司機收集影像資料時須確保收集目的有實際需要，如保安理由等。若將資料用於目的以外的用途，包括在網上披露，便有機會違反《私隱條例》。