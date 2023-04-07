香港故宮4月起展新品　含5件國家一級文物　黃金周將特別加開

香港故宮文化博物館去年7月3日正式向公眾開放，開館至今已錄得逾93萬人次到訪。香港故宮作品會定期輪換，昨日（6日）宣布將由4月起在博物館展廳亮相向北京故宮博物館借出的第4批新輪換展品，一共44件珍貴文物，更包括5件國家一級文物，大部分為首次在港亮相。而為迎接五一黃金周的訪客，原定周二休館的香港故宮，將於5月2日特別開放，訪客萬勿錯過。

是次新一批展出的44件珍貴文物，涵蓋書畫、服飾、典藏等，將分別在展廳1至5上展出。其中25件珍品將於展廳「紫禁一日──清代宮廷生活」出現，包括屬國家一級文物的《平定金川戰圖之郊臺迎勞將軍阿桂凱旋頁》，畫上展示乾隆帝在良鄉的郊臺迎接自金川凱旋歸來的統帥阿桂和軍隊，雙方行抱見之禮，並賜茶、賜座。

館方將於4月3日起公開發售及開放預約博物館整個5月份的各類型門票。而原定於5月2日休館，但為迎接五一黃金周訪客而作特別開放的香港故宮，當日開放時間訂為早上10時至下午6時。公眾可經香港故宮文化博物館網站、西九文化區網站或手機應用程式或網上購票平台等購票。