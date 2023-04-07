賽事播錯國歌冰協港協爭議不斷　冰球隊員：對得住自己

香港冰球代表隊今年2月在波斯尼亞舉行的世界冰球錦標賽作賽，大會賽後播國歌時播錯反修例歌曲，引起軒然大波，港協暨奧委會就事件啟動暫停冰協會員資格的相關程序。冰協早前發聲明回應，認為在今次事件中未感受到港協的尊重，指後者三番四次在媒體中發出未符事實的評論，批評港協沒有認真看待自身在事件上的角色和責任，一直希望證明只有冰協有錯，而政府當局及部分議員，亦只聽取港協的一面之詞。

港冰球隊隊員楊俊英今早(7日)在電台節目表示，港隊波斯尼亞賽事中奪得銅牌，球隊終於打出成績，當時感到興奮，曾想過回港後會否有實際回報。惟當局最終只關注播國歌出錯事件，對此感到很無奈。楊俊英重申，參賽球員需要花很多時間及心機訓練，這次賽事的成績「對得住自己」。同場的冰球隊副隊長沈卓謙亦指出，若港協曾說出一些不尊重運動員的說話，會感到不開心，覺得努力無被重視。他重申即使比賽只有4至6隊參與，但球隊水平接近，有此成績得來不易。

國際冰聯表示，已就有關播錯國歌事件啟動調查，會見了參與賽事的組委會工作人員及志願者，確定事件是無意犯錯造成，賽前主辦方或香港隊並無不當行為，並確認事發時香港隊有作出正確回應，錯誤的音樂播放了幾秒鐘停止，隨後播放正確的國歌。