港踏入流感季節　學校重災　專家稱難料感染高峰持續至何時

香港踏入流感季節，多間學校爆發上呼吸道感染個案，香港大學醫學院兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強表今早(7日)在電台節目表示，今年流感高峰期較以往推遲，相信與新冠疫情防疫措施仔細有關，而社會逐步復常後，學校恢復面授課堂，學童之間有較多接觸，自然增加感染風險，更有機會將病毒帶回家，惟他認為暫時難以估計高峰期會持續多久。

衞生防護中心表示，根據最新的監測數據，在呼吸道樣本中，季節性流感病毒的確診百分比，自3月首周少於1%上升至截至上周六(1日)一周的9.89%。其間檢測出的流感病毒主要為甲型(H1)流感，約佔77%；及甲型(H3)流感，約佔21%。值得留意的是，過往流行病學數據顯示，在甲型(H1)流感流行的季節，兒童和年齡介乎50至64歲的成年人較受影響。

主要診斷為流感而入住公立醫院的比率亦持續上升，從3月首周0.01宗個案(每一萬人口計)，上升至截至上周六一周的0.25宗個案(每一萬人口計)。另外，在3月上旬和中旬，每周錄得一至兩宗院舍或學校流感樣疾病爆發，惟截至上周六一周就錄得12宗爆發的報告，共涉及49人，涉及中、小學，安老及殘疾院舍、特殊學校和醫院。