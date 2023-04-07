特別財會：去年發336萬張「牛肉乾」　庫房進帳10億元

本港街道上不時有大量違泊車輛，據保安局回覆議員特別財委會的提問表示，執法部門去年發出3,363,471張違例泊車定額罰款通知書，其中電子告票3,075,398張，手寫告票則有288,073張。若以每張告票罰款320港元計算，即去年為庫房進帳10.76億港元。

數據顯示，去年發出3,075,398張電子告票，較前年大增708,470張，上升約3成；至於手寫告票則有288,073張，較前年減少647,429張，大減近7成。若以分區計算，「貢獻」最多收入的為西九龍總區，共發出1,011,084張，即佔整體約3成，罰款額3.23億港元；其次為港島總區，發出共624,000張，涉及款額1.99億港元。

此外，執法部門去年5月推出「影住駕」交通舉報電子平台，至今共收到超過5.8萬宗舉報，平均每月大約5,200多宗，接獲的舉報當中，約7成轉交至交通調查隊跟進，主要涉及「不小心駕駛」、「橫過連續雙白線」及「沒有遵從交通道路標記」等。截至去年底，就「影住駕」舉報共發出逾1.2萬張定額罰款書及以傳票作出了超過1,700宗檢控。