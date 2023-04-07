特別財會：今年涉街頭行乞被捕　10個有8個來自內地

自與內地恢復正常通關後，香港街頭行乞活動漸趨活躍。保安局表示，於今年1月至3月1日，執法部門就行乞罪行拘捕10人，超出過去3年總和，其中8人是持雙程證的內地居民。而於2018至2022年，5年內共就相關罪行拘捕120人，其中2020年至2022年間相信受疫情影響，3年僅共拘捕7人，當中2人為內地居民。

有議員就特別財委會作書面提問，指自中港恢復通關後，隨即有內地乞丐兵團攻港，在多區進行乞討活動，引起市民關注，問到有何方法遏止。保安局回覆表示，針對非香港居民在港進行行乞活動的情況，入境事務處會將執法部門通報的行乞者資料加入監察名單內，當有關人士日後再次入境香港時，入境處人員會將其截停並進行詳細訊問。倘若該人士未能符合一般的入境規定(例如是否持有與來港目的相符的有效簽證或簽注和有沒有任何已知的不良紀錄等)，或入境處人員認為其訪港目的有可疑，有關人士將會被拒絕入境香港。

此外，入境處亦會將在港行乞而被定罪的內地人士名單，送交內地有關部門，供內地發證機關日後在審批有關人士的赴港申請時一併考慮。而其他執法部門會繼續留意本港的行乞活動並進行調查，包括相關活動有否涉及集團操控。