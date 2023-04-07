特別財會：高才通2個月批8797宗申請　95%來自內地

港府去年年底推出「高端人才通行證計劃」，以高薪人才和全球百強大學畢業生為目標，並於在去年12月28日起接受申請。保安局表示，截至今年2月底，共接獲14,240宗相關申請，其中近62%個案獲批，僅3%申請被拒。95%獲批個案來自內地。

保安局書面回覆特別財委會的問題，指高才通由去年12月28日至今年2月28日，短短約兩個月已接獲14,240宗申請，8,797宗獲批，463宗被拒，4,564宗尚待處理，其餘的是申請人撤回申請或無需跟進個案。最多人申請B類(即獲指定綜合名單中訂明的全球百強大學頒授學士學位，並於申請前5年內累積至少3年工作經驗)，接7,161宗申請，有4,382宗獲批；最少人申請為A類(即申請前一年全年收入達250萬港元或以上)，只有2,766宗申請，1,186宗獲批。

獲批申請人的國籍方面，最多是中國內地，有8,325宗獲批，即佔整體獲批的近95%，其餘的分別來自加拿大、澳洲、美國及新加坡等。以年齡劃分，逾半(4,485宗)獲批個案的申請人為「18至30歲」，而「31至40歲」、「41至50歲」則分別有2,783宗及1,233宗。