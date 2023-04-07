政Whats噏：立會行樓梯上落　郭偉强氣喘　梁毓偉當Keep Fit

有得搭𨋢，邊個願意行樓梯？因立法會綜合大樓進行擴建工程，導致3部俗稱「議員電梯」嘅升降機須停用8個月，議員上落樓梯行多幾步可以話免不了啦！勞工界議員郭偉强日前自我挑戰，沿樓梯由2樓行上8樓，睇吓要花幾耐時間；選委會界議員梁毓偉，大讚秘書處同事喺通道所張貼嘅標語別出心裁，令到佢都好樂意行樓梯咁話。

郭偉强將自己行樓梯嘅片段上載社交平台，佢話立法會綜合大樓內一邊有3部𨋢，另一邊有4部𨋢；3部𨋢嗰邊因工程關係全部停用。由於大樓內人員眾多，另一邊嗰4部𨋢不敷應用，未來幾個月行樓梯係不可避免，而佢就趁住喺2樓會議室開完會，試下沿樓梯行返上8樓嘅議員辦公室，仲叫大家幫佢計時添。不過，表面拾級而上嘅佢其實係「檻級」，速度無疑係快咗，但心率亦瞬間提升，無幾耐就氣喘如牛。雖然，期間佢不斷讀出通道上嘅標語，如「行樓梯，強心肺」、「行多一兩層，健康又醒神」等，勉勵自己堅持落去，但佢都擔心自己咁嘅體能，一旦走火警點算呢？但後來佢又鬆一口氣咁話，走火警多數係落嘅，好少要向上走。

梁毓偉就係準備去會議室期間，見通道上多咗啲搶眼嘅標語牌，忍唔住望多幾眼，得悉立法會大樓擴建，有一邊既升降機需要停一停，所以順勢鼓勵大家行多啲路同樓梯。佢讚賞秘書處同事構思標語有心思，又指住「一層減5卡，心肺功能加」嘅口號，對於身材頗有「分量」嘅佢而言，今次可以趁機行多啲樓梯keep下fit啦。