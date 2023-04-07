旅客大行李篋塞車尾　逼爆的士車窗致碎裂　網民：入邊個數？

本港自周三(5日)起迎來清明節及復活節連假，不少旅客趁假期到香港旅遊，更會手持行李篋欲購物橫掃「戰利品」。不過，有網民日前在社交平台上載兩張社交平台相片，目睹旅客乘搭的士的尷尬場面，緣於司機幫乘客放置兩個大型行李篋在車尾後，惟疑因行李篋太大，尾門被行李箱「頂爆」，導致玻璃碎片散落一地。網民得悉後，均紛紛好奇「邊個賠」，甚至有人質疑有關貼文是幫涉事行李箱的品牌賣廣告。

相關相片在多個Facebook群組傳出，涉事的混能的士停泊在路邊，而司機及乘客站車尾位置，見到眼前玻璃散滿地上的場景，表情顯得非常無奈。從網傳相片可見，的士車尾放有2個大型行李篋，而車尾窗破裂，玻璃碎片散落一地，相信是司機或乘客關上車尾門時，行李篋邊角撞向車門玻璃，令玻璃不慎被撞碎。

網友們看畢相片後，均表示意外罕見，又指相片中擺放移李的方法有誤，「其實做咩打直放呢。還要放到最出。一大力關爆硬啦」、「通常都打橫放，喼角最硬」。亦有網民好加應由誰賠償的士的維修費用，「塊玻璃點計先，又call保險？」、「邊個關門邊個負責，就係咁簡單。明顯閂唔埋都要閂，冇常識嗎？」甚至有人質疑，「是行李箱廣告，呃我唔到」。