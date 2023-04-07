旺角女人街遊客增　惜無助食肆生意　餐廳呻無外地人幫襯

復活節長假期開始，不少遊客區人流有所增加。東網記者到旺角一帶視察，疫情期間人流稀少的「女人街」，今日(7日)外地遊客明顯增加，較多屬來自外國的遊客購買具香港特色的飾品和手信，例如鎖匙扣、佛像玉鏈等。不過，有附近餐廳指本地客較少，大多到外國旅行，令生意下跌；有來自澳門的遊客則認為疫情前後香港變化不大，未來也會再來香港遊玩。

來自澳門的關先生一家五口今日到港旅遊，即日來回，乘坐金巴到港非常方便。他稱是開關後首次來港，疫情前也曾到港4至5次，認為香港變化不大，物價亦較澳門便宜，今次預備了3,000港元在港消費，主要是食飯等，「其實都係邊行邊睇，邊買邊食，無咩計劃」，他亦坦言名牌等貴價品對自己吸引力不大，未來會與家人再來港，希望可以到迪士尼樂園遊玩。

韓式餐廳蘇小姐則表示，長假期生意反而「靜好多」，因遊客消費力感覺較弱，大多未有光顧而是周圍看看，本地客仍是主要客源，但長假期大多港人外遊未有留港，令生意有所下降，無奈笑指是「旺丁唔旺財」。在女人街附近賣行李篋的商舖負責人表示生意比疫情期間有所好轉，生意暫時以本地人為主，不太多遊客會買篋，形容「通咗關唔利我哋，(遊客)利金舖、藥房個啲」。