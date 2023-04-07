電動車「一換一」優惠明年3月告終　議員憂打擊減碳目標促保留

推動燃油私家車主轉駕電動車的「一換一」稅務寬減將於明年3月底結束，但至今未公布後續安排。香港汽車會認為應延續計劃，推動更多人換電動車。議員則擔心寬減優惠完結後，電動車出車量「懸崖式下跌」，連鎖效應影響整個行業。環境及生態局則指已更頻密檢討《電動車普及化路線圖》，會適時檢討安排並公布檢討結果。

港府目標2050年之前實現現碳中和，推動車輛邁向零碳排放，2018年推出電動私家車「一換一」首次登記稅寬減計劃，車主銷毀舊車，並購買新電動私家車，便可獲上限約28萬港元的首次登記稅寬減。根據當局數據，去年約3.7萬輛新私家車中，過半為電動車，佔近2萬輛，當中約98%新車經「一換一」計劃登記，稅務寬減期限僅至明年3月底。

香港汽車會會長李耀培認為，近年油價高企，車主更換電動車的誘因增加，加上「一換一」稅務寬減，成功推動港人換車，但認為當局若打算持續換車勢頭，有必要延續「一換一」計劃，否則推動力度並不足夠。立法會環境事務委員會委員陳克勤則相信，一旦「一換一」取消，電動車增長定必出現「懸崖式下跌」，打擊減碳目標，並且會對電動車充電服務等行業造成連鎖效應，整個行業或均崩潰，促當局保留「一換一」計劃。

健康空氣行動行政總裁馮建瑋亦認同要延長計劃，但指路邊空氣污染物主要來自商用車及巴士，促請政府加快推動更多新能源車種。環境及生態局則說，電動車技術迅速發展，政府已將2021年推出的《電動車普及化路線圖》，由約5年1檢改為3年1檢，加快審視電動車普及化進程及其他新能源車輛發展，而現行「一換一」寬減安排將於明年3月31日屆滿，政府會適時檢討安排並公布檢討結果。