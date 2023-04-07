理大策展演繹沙頭角谷埔歷史　借百年變遷史鑑本港移民潮

位於沙頭角的谷埔至今已有一百年的歷史，經歷四波的移民和回流潮，村民大多散落英、美等地，時至今日僅一人居住。香港理工大學設計學院將於周日(9日)起在深水埗舉辦展覽，展出過百張舊照、逾30個口述歷史訪問，更透過互動遊戲，令參加者體會移民的決擇，細味谷埔的變遷。策展人認為展覽於當刻移民潮下別具意義。

「谷埔的移民故事，也是香港的故事。」谷埔偏隅香港的沙頭角海岸，百年來變遷不斷。策展人之一的袁智仁指，當地於1911年曾有逾560人居住，惟現時已人去樓空，村民為餬口四遷，大多散落英、美、歐洲及中北美洲等地。適逢本港近年亦出現移民潮，袁智仁認為谷埔的歷史似與港人對話。

而去、留，決定看似只在一念之間，影響卻是家族和村落的命運。展覽介紹，谷埔第一代「離鄉搵食」的人百年前行船去美國，寄錢回來興建谷埔村內唯一的學校。後來，第二、三代的移民，落地生根，創立蘇格蘭首個華語(廣東話)電視節目，成就首位華人英國太平紳士，亦有馬來西亞的拿督。理大團隊花上一年時間，收集過百張的1950年至2000年的舊照，配合近百年的文物，30多個的口述歷史訪問，重新演繹谷埔百年改變，細說去或留的谷埔人故事。

團隊亦打破固有歷史的框架，藉着互動歷史的遊戲裝置，參加者化身當年的谷埔村民，重新體會百年前的抉擇，細味谷埔的變遷，以及見證百年海內外溝通轉變，從半世紀前的書信，至今天移民英美的村民，利用通訊軟件與本地村民交流，科技拉近海外和本地距離，探索未來村落復興的可能性。