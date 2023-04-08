鄉郊代表薪酬和資助被指不足　當局未有正面回應會否調整

鄉事委員會及村代表是鄉郊地區的民意代表和溝通橋樑，在疫情期間發揮重要作用，議員陳月明認為有關薪酬和資助不足，問及政府有否計劃提高相關酬金與資助，惟當局未有正面回應。

政府回覆特別財會的議員提問時表示，自1960年代開始向鄉委會提供資助以支持日常運作，且全數支付鄉委會差餉和地租。現時鄉委會的資助金按各種因素包括不同鄉委會大小分為3個級別，金額為每月15300元、15800元及16700元，會參考綜合消費物價指數的變動不時作出調整。而對於村代表酬金，鄉郊一般選舉後已於今年1月舉行，當局會參照甲類消費物價指數，檢視現時鄉郊代表每季2,680元的酬金水平。

此外，陳月明亦問及政府會否通過鄉委會進一步加強在該地區的服務，包括設立鄉郊地區服務機制，並在合適情況下，考慮借用鄉委會會址作活動用途。政府表示在改善鄉郊環境衞生、進行抗疫工作、提升鄉郊地區民生設施和舉辦活動等方面，民政事務總署和各新界事務處一直與鄉議局、鄉委會及鄉郊團體保持緊密協作。在籌辦活動時，會因應活動性質和需要物色相應場地。