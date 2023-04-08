染新冠損味覺嗅覺　小吃多餐室溫食物　多喝水助排呼吸道分泌物

隨着中港恢復免檢疫通關，港府撤銷防疫禁令，港大推算的本地新冠病毒即時有效繁殖率於上月底再次升穿一，意味着社區近日可能會多了人染疫。有機構指，新冠確診者需要補充水份，身體亦需要熱量和蛋白質維持代謝功能及體重，並防止消耗體內肌肉。若患者出現嗅覺減退和味覺失真，機構建議可進食較凍食物或室溫食物。

基督教聯合那打素社康服務社區營養服務部，引用美國靜脈暨腸道營養醫學會資料，指新冠患者有機會出現疲倦、食慾不振等徵狀，故食量會減少，加劇營養不良的情況。機構指，若患者胃口欠佳，建議一天可進食6小餐，每2至3小時便進食一餐。即使沒有感到饑餓亦應維持進食。同時，在食物中可添加較多的健康煮食油，例如橄欖油、芥花籽油、麻油。患者亦可進食較高油脂食物，例如牛油果及果仁等，藉此額外增加進食的熱量。同時亦建議患者增加蛋白質攝取量，例如吃蛋、瘦肉、魚類、去皮家禽、希臘乳酪和芝士等。

患者若發燒會增加水份流失。機構指，即使患者未感到口渴，隨時飲用流質飲品，可以補充水份且稀釋呼吸道分泌物，使分泌物較易被排離肺部，建議患者每15分鐘飲用60至120毫升流質飲品，即容量約約四分之一至半杯。若短時間內無法飲用較大量液體，建議採取數分鐘喝數口的小策略。另外晚上也可以在床邊放置飲料，方便補充水份。機構又提醒，當新冠病毒入侵鼻腔的嗅覺神經細胞，會影響患者的嗅覺和味覺，出現嗅覺減退和味覺失真。若患者味覺改變影響進食量，可嘗試進食較凍食物或室溫食物，例如飯團、韓式飯卷和三文治等，因熱食物傾向散發較強烈氣味，容易令患者誤以為聞到異味。此外，患者若覺得食物有金屬味道，可改用膠或瓷器餐具；若覺得食物和飲品過鹹或有苦味或口味太淡，可加入適量糖、香料調味。