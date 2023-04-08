招標價低者得　廠房難捱停運　商家促改政策「本地廠優先」

香港工業式微多年，港府近年提倡「再工業化」，銳意發展高增值產業，不過倡議或僅流表面。新冠疫情初期令本地口罩廠因而衍生。議員林健鋒當時亦回歸老本行做「廠佬」，他指疫情初期，港府曾籲港人在「危急關頭」可做到有自己的口罩，自給自足，而不少本地口罩廠設廠除了是「一盤生意」，初心亦是想幫助港人。他設廠後，亦曾贈送200萬個口罩予港府。惟至今不少本地廠已停運，他多次向港府反映情況，港府亦無表態。

疫情之初，林健鋒成立「CareHK」設生產線製口罩，高峰時月產量逾千萬個。至近月不斷收到朋友關心，問其口罩廠何去何從。他坦言，仍不想放棄廠房，無論如何會維持小量生產，同時或會轉型生產環保或醫療相關用品。

林健鋒曾在港府公開招標採購口罩時投標，惜最後敗給其他地區的公司。有朋友問他會否氣餒，他指「唔夠人哋平」，但同時亦令他反思，本港政策制度上是否尚有不足，「政府當日呼籲港人設廠，現在是否好應該優先顧及本地廠？」，純以價錢決定，卻寒了業界的心。

他坦言，撇開廠家的生死不說，若改變採購制度，亦是重振香港工業，給予本地企業生存空間，而非再次予人感覺「工業已死」。如本地口罩符合醫療規格，政策上理應保護本地製造，港府應給予實際支持，檢視「價低者得」，在招標過程引入本地優先，「那些條文沿用百載不變，政府急需改！」

他續稱，理解有市民認為一眾口罩廠在疫情期間已「發大財」，疫後覓出路正常不過。他承認，生存空間無法容納全部口罩廠，但不少廠仍在堅持，當局改變採購方式是「給予有心人一條生路」。