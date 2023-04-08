運動飲食增肌　健康代謝減肥

現代人注重健康，不少人更會減肥塑造健美身材。基督教聯合那打素社康服務社區營養服務部提醒市民，均衡三餐要定時定量，不要節食減肥，因為攝取卡路里過少只會降低新陳代謝率，並消耗肌肉組織。機構建議市民控制飲食，多做運動，以提高基礎新陳代謝率，從根本改善健康。

機構表示，蛋白質是保證基礎代謝率的基本物質，若人體攝取不足，會導致基礎代謝率下降，甚至影響到身體的健康。魚、肉、豆、蛋能提供豐富蛋白質，健康成年人每天應攝取約5至8兩肉的分量。維他命B雜則是協助酵素代謝營養素的輔酶，是促進人體新陳代謝的重要物質及參與蛋白質、碳水化合物和脂肪的代謝。由於它們屬水溶性維他命,很容易經液體排出體外，所以不會儲存在體內，需每天從飲食中攝取。高纖維五穀如全麥麵包、麥片、玉米、深綠色蔬菜、牛奶製品均含豐富維他命B雜。水是人體代謝不可缺少的物質，不僅可促進腸胃蠕動，排出體內毒素和廢物，還可增加新陳代謝。

運動對改善健康也十分重要。機構指，增加帶氧運動量可有效增加新陳代謝率，例如慢跑、 行山、踏單車、游泳、羽毛球等。人體內的肌肉量愈多，燃燒體內熱量的能力就愈高，一些阻力訓練運動，例如運動訓練器械、啞鈴及彈力帶訓練，能增加身體的肌肉組織，從而增加新陳代謝的速度，有助強健體魄。