全港共2943幢三無大廈　深水埗中西區最多　上年度開支近億

無業主立案法團，無任何居民組織及管理公司的「三無大廈」問題叢生，衞生、治安及火警隱患都相當棘手，據政府回覆議員特別財委會問題的文件顯示，截至2022年12月，全港共有2943幢「三無大廈」，而上年度用於處理「三無大廈」的開支達9,890萬元。

民政事務總署表示，截至2022年12月，全港共有2943幢「三無大廈」，其中數量較多在深水埗及中西區均為393個、觀塘區為386個、北區為315個。至於用於處理「三無大廈」的人手和開支方面，在2022至2023年度，民政總署總部和18區地區大廈管理聯絡小組負責執行與大廈管理有關職務的聯絡主任由2018至2019年的138人增至2022至2023年的145人，涉及開支為9,890萬元，並預計未來兩年的人手和開支相若。

另外，民政總署在2011至2020年推出3期「大廈管理專業顧問服務計劃」(「顧問服務計劃」)，委聘物管公司為有需要的舊樓業主提供大廈管理意見及服務，共接觸約3800幢大廈，協助540個法團成立或恢復運作，協助368幢大廈申請維修貸款，單是第三期計劃，由2017年4月開展，至2020年12月結束，涉及6400萬開支。

政府表示有意將「顧問服務計劃」恆常化，當局在恆常化計劃下以試驗方式，邀請具大廈管理經驗的地區組織或非政府組織參與接觸「三無大廈」業主，鼓勵及協助成立法團，試驗計劃於2022年6月在深水埗及荃灣展開，截至去年底，計劃已協助深水埗及荃灣分別成立8個及3個法團，兩區服務合約的總開支約310萬元，會逐步在「三無大廈」較多的地區推行，預計開支為1200萬元。不過，在2021和2022年就分別有215個及236個法團管委會停止運作。