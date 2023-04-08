賽事播錯國歌爭議　政府指削冰協資源不會減少對運動員支援

香港冰球代表隊今年2月在波斯尼亞舉行的世界冰球錦標賽作賽，大會賽後播國歌時播錯反修例歌曲，引起軒然大波，港協暨奧委會就事件啟動暫停冰協會員資格的相關程序，甚後引發冰協與港協互批。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日(8日)在電台節目表示，政府贊同並支持港協看法，指冰協在態度及管治上有些問題。他期望冰協在一個月提出令大家都有信心的改善方案，否則政府惟有採取包括削減資源等行動。

楊續稱，如果有需要，會在繼續支援運動員的大前提下，研究如何削減給予冰協的資源。他指出，每個體育總會會就來年計劃的建議交予康文署審批，康文署知道冰協未來不同項目的開支，包括運動推廣、運動員培訓及出賽，可以因應實際情況發放撥款。政府會繼續資助運動員訓練及參加比賽，這方面的資源不會減少。

他稱，在國際賽事播放國歌出錯，是絕對不能接受，要了解原因及防止再發生。當局認同球員及領隊即場作出合適的反應，亦認同球員在比賽盡力取得成績。各體育總會與港協暨奧委會有直接關係，事件交由港協根據會章調查及處理，政府負責提供資源，很少介入體育總會的日常運作。