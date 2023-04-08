復活節多港人外遊　惟航空業運載力有限　政府：來港旅客增幅慢

適逢清明節及復活節長假，很多港人趁機外遊。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今早(8日)在電台節目表示，市民經歷3年疫情後，都想去旅行休息，故聖誕節、新年及復活節多人外遊，是正常現象。不過，復活節假期對內地而言不是假期，因此內地入境香港的人數，或比從香港出境的少；加上受限於航空業運載力，海外旅客的增幅較緩慢。

對於近期有大批內地旅行團集中在紅磡、土瓜灣等地方，影響附近居民，楊強調，當局在推動旅遊發展時，要照顧市民感受，所以當局及業界努力研究疏導人潮的方案，譬如安排遊客在船上用餐等，不但避免影響居民，同時遊客可欣賞維港景色，現時土瓜灣一帶已較少出現旅客阻街的情況。

因應內地五一黃金周將至，他透露，月初旅遊事務專員已跟不同部門商討，以估算的來港旅客人數作準備，料當局會再開會討論。他重申，會與業界保持溝通，期望可做到歡迎旅客來港，同時不會對本港居民造成過分影響。

另外，今日是復活節假期第二日，當局表示，截至今早10時，有至少6萬6千人出境，至少3萬3千人入境。昨日全日共有超過45萬人出境，當中近40萬人是香港居民；另外有近30萬人入境，當中近23萬人是香港居民、近4萬7千人是內地訪客，及約2萬3千名其他訪客。