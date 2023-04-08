首部「組裝合成」升降機下月九龍城啟用　施工時間較傳統省半年

「組裝合成」建築法似是大勢所趨。運輸及物流局局長林世雄今日(8日)在網誌表示，政府於2012年推出「人人暢道通行」計劃，為公共行人通道，包括行人天橋、高架行人道和行人隧道等加建無障礙通道設施，如升降機及斜道，便行市民出行，尤其是長者和有需要人士，為加快進度，路政署最新方向是採用「組裝合成」建築法建造升降機，首部升降機將設於九龍城區橫跨聯合道近聯福道的行人天橋，料可於下月底落成並開放予公眾使用，施工時間較傳統的建築法減省了約6個月。

林表示，「組裝合成」升降機的好處很多，以往在工地直接裝嵌升降機，最多只可容納3至4名工友同時在狹窄的升降機塔結構內裝嵌升降機塔結構、升降機部件和其他機電配置。新建築法移師到廠房裝嵌，可同時容納超過10人分工合作，提高效率；在室內廠房裝嵌可避免工程進度受戶外惡劣天氣影響：不同工序可同步施工，加快完工；裝嵌工作由公共道路及路旁土地搬到廠房內，可降低現場施工所產生的噪音和塵埃，減少對附近居民和行人的影響，他指，從路政署的經驗得知，工程中最關鍵和具挑戰性的工序是由廠房運送升降機組件到工地安裝，所以事前要小心規劃和部署每一個環節。

此外，工程團隊亦為升降機加設貼心的設備，例如為升降機機箱設置免觸式按鈕，讓市民可「隔空撳lift」；升降機的出口亦將設有簷篷，為等候升降機的市民「遮光擋雨」。考慮到輪椅使用者的需要，團隊亦會在合適的升降機機廂側面加設控制面板，增添按鈕選擇。「人人暢道通行」至今已為分布全港各區約190條行人通道加建升降機，並正推展為另外194個加建升降機的新工程項目。