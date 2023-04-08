貨船圖走私豬肚海參往澳門　遭海關偵破檢1100萬元貨拘2人

海關於本周二(4日)下午3時許，在香港西南面水域進行反走私行動，於大嶼山南面分流附近海域，截停一艘由香港開往澳門的貨船。關員隨即登船搜查，而當時香港正受強烈季候風影響，海面翻起湧浪及強陣風，加上潮濕有霧，海面能見度低，大大增加截查的難度。

海關港口及海域科區域巡邏船小組高級督察黃芷欣表示，當時船上有9名船員及49個貨櫃，關員核對載貨單後，發現其中兩個報稱載有波鞋及紅酒的貨櫃邊有「倒汗水」，關員進一步調查發現該兩個貨櫃的貨運公司新成立，海關懷疑有人利用內河船走私貨物，於是押送貨船往屯門內河船碼頭進一步檢查。

當關員檢查報稱載有紅酒的貨櫃時，移開紅酒後，發現大批未列艙單的貨物，包括二手電腦、電子零件、豬肚、牛肉乾、及海參等。關員檢查報稱載有波鞋的貨櫃內，當移開波鞋後，同樣地發現豬肚及海參。案件中，海關共檢獲逾5.5噸重的豬內臟、2.5噸的牛肉乾、2.5噸的海參、及電子產品，市值共約1100萬港元。海關跟進調查後，拘捕一名47歲男子及一名43歲女子，二人為安排貨櫃付運的公司東主及職員。案件仍在調查中，不排除稍後會有更多人被捕。

海關有組織罪案調查科特別調查第一組指揮官呂少輝表示，檢獲的冷凍豬肚只用錫紙袋包裝，但沒有冷藏設備，豬肚被檢獲時已出水及部分開始變壞，品質成疑。海關估計不法分子利用海路將貨物走私至澳門，然後運往內地，以圖利用迂迴路線避過執法部門追查，及逃避內地對食物的檢驗制度及進口關稅，初步估算可逃稅金額達840萬元。