香港消費者信心指數94.8分升9.2%　對物價狀況最為擔憂

香港城市大學管理科學系統計諮詢中心今日(8日)公布一項調查結果，發現港人整體的消費信心上升，今年首季「香港消費者整體指數」錄得94.8分，較上一季上升9.2%，若與去年同期比較，更顯著上升19.5%；不過其餘3個分指數，包括「物價狀況」、「購買房屋」和「投資股票」，則於今季錄得低於85分，反映受訪者欠缺信心，尤其以「物價狀況」最為嚴峻。

調查顯示，今季的3個分指數，包括「就業狀況」、「經濟發展」和「生活消費狀況」，均略高於100分，反映受訪者的信心僅屬中性，其中「就業狀況」的信心分指數錄得118.7，與去年同期相比大幅上升65.3%，成為港人最有信心的範疇；對經濟發展方面的信心分指數則為109.7，同樣按去年同期大增57.2%；至於生活消費狀況，則不再是信心最高的分指數，今季錄108.6，不過仍較去年同期上升13%。

調查又發現，今季另有3個分指數低於85分，包括「物價狀況」、「購買房屋」和「投資股票」，其中物價狀況的信心分指數僅錄68，與去年同期相比顯著下降22.8%，成為信心最低的分指數，更是連續兩季信心最低，反映消費者對本港的物價狀況欠缺信心。

研究團隊表示，整體指數結果與上個季度相比上升，是因為消費者對所有範疇的信心均有所上升。不過從絕對數值上看，今季結果卻反映香港消費者對「就業狀況」，「經濟發展」和「生活消費狀況」的信心僅屬中性，而對其餘3個範疇則仍缺乏信心，特別對「物價狀況」最為擔憂。