研究顯示本港逾75%長者有至少3種長期疾病　僅20%懂自理

過去有科學家預測每兩名2000年後出世的孩童就有一名會活過百歲，本港一向有「長壽之都」之稱，為發掘本港長者百年歸老的「危與機」和「喜與悲」，有學者於前年進行老人研究，發現有近80%的95歲或以上長者至少出現3種或以上長期疾病，僅20%長者能完全自理，對一眾年屆60、70歲的照顧者造成壓力。

「香港百歲老人研究」自2011年起，以跨學科角度探討本港95歲或以上長者的生活及長壽之道，並於2021年開展第二期研究。團隊以電話形式，訪問了151位正在照顧95歲或以上，並於社區生活的長者家屬。研究發現，疫情期間，有超過70%照顧者留意到長者的認知能力出現明顯下降，更有超過25%長者出現抑鬱情緒，常感到孤獨、緊張、害怕，嚴重影響精神健康。

研究又發現，高齡長者中，有逾75%長者至少出現3種或以上的長期疾病，以高血壓、心血管疾病、骨質疏鬆最為普遍；亦有近半長者出現視覺或聽覺障礙，約40%長者患有認知障礙症；僅有20%長者能在日常生活，包括進食、沐浴、穿衣、如廁等方面能完全自理。

香港樹仁大學輔導及心理學系助理教授劉喜寶認為，健康問題及行動不便，導致長者自理困難，固然有損尊嚴，但對於一眾肩負照顧者重責、已年屆6、70歲的金齡子女而言，亦是一種挑戰，「要每天貼身照顧父母，實在力有不逮」，亦成為了家屬常選擇把長者送到安老院舍的最大原因。