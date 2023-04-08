港鐵今明半價乘車　市民呻優惠日明顯不足　車站亦無宣傳

港鐵以往須將罰款用作每程3%車費折扣方式回饋乘客，而現在將改以票價優惠形式回贈。港鐵今日(8日)及明日(9日)連續兩天推出感謝日，在這段期間使用八達通乘搭港鐵、輕鐵及港鐵巴士，或以二維碼乘搭港鐵重鐵網絡的車程，即自動享有車費半價優惠，亦是首次來往羅湖及落馬洲站過境站同樣享有半價優惠。另外下月13及14日推出同樣優惠，以回饋市民。

雖然有半價乘車優惠，惟東網記者在大埔及上水站站外所見，未見港鐵有張貼宣傳。市民鄧女士與朋友今日返深圳玩樂，稱今日看電視新聞才見有乘車優惠，半信半疑，到達車站後仍未見有優惠張貼，一度以為自己看錯。惟記者告知優惠詳情後，她直言港鐵宣傳不足；鄧續指，若非友人臨時提出到內地旅遊兩天，都不能用盡兩天半價過境乘車優惠，希望港鐵多加宣傳，或在閘口張貼通告。

復常通關後，上水水貨客塞滿街道情況亦故態復萌。記者在站外觀察，今日水貨客情況雖未算嚴重，仍有十多位疑似水貨客在一旁執拾貨物，快速地分貨執貨後就入閘乘坐往羅湖、落馬洲方向列車。而在場所見，不時有執法人員指示市民勿阻塞港鐵站外通道，惟未見有任何執法驅趕行動。

在上水月台正在等候朋友一齊往內地的市民劉先生指，據他觀察今日月台上以家庭客為主，未明顯見有水貨客聚集及阻塞月台情況。他續指，現時香港經濟環境港鐵不應加價，4天的半價優惠日亦明顯不足，要求多加數天，部分可在平日推出，而假日提供優惠亦有助市民陪同年長家人外出走動。