林定國指國安事務敏感　海外律師申請被拒不會交代原因

政府修訂《法律執業者條例》，計劃加入「申請前甄別程序」，海外律師向法院提出正式申請前，須先取得行政長官簽發的「准許進行申請通知書」，再由其發出證明書，才能參與涉及國家安全案件。律政司司長林定國今日(8日)在電台節目表示，申請時海外律師需自行決定提交什麽資料，不排除行政長官會就個案要求申請人補充，但強調有關修例是為海外律師來港出庭處理涉及國家安全的案件時，提供途徑和程序，仍屬例外情況，本質上不應該發生。

林定國表示，國安事務較為敏感，公開討論或不利國家安全，故假如海外律師申請被拒，行政長官不會交代原因；申請人如欲重新申請，則須考慮是否有更多資料說服行政長官，當局目前並無計劃參考宣誓做法，包括設立正、負面清單，供海外律師參考。

被問到上訴庭處理黎智英案時，認為聘請海外大律師Tim Owen符合公眾利益，是否政府考慮因素，林定國表示，目前建議分工明確，不論刑事或是人權案件，只要是涉及國家安全的案件，都必須由行政長官來判斷，因此下一步將要由法院根據既有原則，考慮相關海外律師的資歷，對本港法律發展是否有積極作用。

就《基本法》23條立法一事，林定國形容其為「一定要還的債」，透露當局正不斷進行研究，但需要時間考慮本港情況，以平衡國家安全和人權自由。他又指，香港的國家安全教育水平已較3年前有所提升，有信心「理性的人」會明白23條立法的必要性。