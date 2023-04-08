復活節長假急症室排長龍　廣華醫院等逾6小時　市民無奈病住等

復活節長假期間，不少私營診所均未有營業，急症室大排長龍。東網記者今日(8日)到廣華醫院視察，據醫院管理局網頁顯示，截至下午5時30分，需要輪候超過6個小時。記者目測現場約有30人正在輪候見醫生，另外亦有約10張病床排列於急症室等待的位置，大多為長者。有市民表示已等待逾6個小時，平常多看私家診所，但因假期休息故無可奈何到公立醫院急症室；有市民亦已等候逾5個小時，認為醫院人手一向不足，故亦無奈需排隊。

高小姐前一晚(7日)因身體不適曾到伊利沙伯醫院輪候急症室，結果由晚上10時等到今早6時才成功見醫生，輪候逾8小時，非常疲累。不過由於今日再次不適，故於上午9時左右再次到廣華醫院急症室，至今已排隊逾6小時，她認為若要解決病人輪候長時間的問題，應減少引入更多移民人口，因本港土地問題難以解決，人口「爆棚」，醫院擴建或引入內地專才也無法解決病人過多的問題。

余先生則表示已在廣華醫院急症室輪候逾6個小時，因發燒而到醫院急症室求診，平日通常到私家診所求診，但因私營診所均未有營業故無奈到公立醫院求診。對於如何解決輪候長時間的問題，他指不單止引入內地醫生，亦可引入世界各地，包括新加坡、台灣等地的醫生，應付本港病人需求。