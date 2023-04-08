懲教署青少年團訪大灣區　署長黃國興現身贈奶茶體現文化交流

為進一步加強香港青年人對大灣區發展的認識，懲教署青少年制服團隊「更生先鋒領袖」今周一連3日舉辦第二階段「尋根文化之旅」的首個旅程，前往中山市與內地青年互動交流，懲教署署長黃國興亦現身活動，示以支持兩地青年人交流。

周四(6日)清早，一團30名更生先鋒領袖，乘坐高鐵由香港的西九龍站出發前往中山。抵達後，考察團團員立即前往中山市華僑中學參觀，並與當地學生進行交流，了解他們的起居生活及學習模式，以及中山市人民的飲食習慣。

翌日，考察團到訪當地強制隔離戒毒所及交警指揮中心，認識相關執法機構的高效運作。隨後與當地學生進行棒球體驗活動和友誼賽。懲教署署長黃國興更親身出席支持，為領袖團員打氣，並與兩地青年一起體驗棒球活動。活動完結時，黃國興更特意向當地學生贈送具香港特色的港式奶茶，促進兩地飲食文化的交流。

今日為行程最後一天，考察團參觀孫中山故居，認識孫中山先生改革中國的事蹟及其愛國精神。及後，考察團亦參觀翠亨新區規劃館及中山粵港澳青年創新創業合作平台，了解當地的規劃建設和科技發展的機遇。