內地女尖沙咀食時價海鮮　10隻蝦600蚊質疑餐廳「劏客」

自中港恢復通關後，不少內地旅客趁假期南下香港玩樂，疫情時一片死寂的食肆亦逐步恢復人氣。不過，有內地女子近日在社交平台發文，指早前在尖沙咀某餐廳食「小炒」，落單時點了幾樣「時價海鮮」的菜式，涉及蝦、蟹及蟶子，惟結帳時卻令其十分驚訝，連同加一服務費，總價為3,763港元，其中上述的時價海鮮尤其昂貴，質疑餐廳「劏客」。

涉事內地女遊客與好友一行4人，於周日(2日)到上述尖沙咀餐廳用餐，雖然餐牌不少海鮮的菜式都寫着以「時價」收費，但她們落單時未有問侍應收費詳情，遂點了4樣時價海鮮。惟在結帳時，她們才發現價格比預期貴，其中4隻「蒜蓉粉絲蒸蟶子」被收取392港元，而1斤「椒鹽中蝦」，約10多隻則被收取608港元，其餘的「古法蟹」及「金沙蟹」則各被受966港元一隻。她亦在貼文中寫道：「請問這是正常價格嗎？？？還是的確是我貧窮了？？」

該女遊客疑因不滿收費，遂開始數出餐廳招待不周的問題，「螃蟹就算了，我也不知道行情價格。但是請問甚麼蝦？要600啊？？？10隻？！」她又提到餐廳收了茶位費，但其實沒有侍應提供茶水，更好奇為何會收取醬油費用。有網民亦發現，帳單中的2罐可樂亦收了70港元，對此表示驚訝，「我沒有看錯吧，真的貴得太離譜」；不過亦有其他網友的反映，「迪士尼的可樂也就這個價格」，甚至有酒店收取99港元一杯可樂。另有人表示「香港是不能吃海鮮的，超級貴」，亦有人建議事主打去消費者委員會投訴及反映。