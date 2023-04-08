女食客餐廳叫「茶走」　驚見深啡色殘渣液體　店員回應惹熱議

一間食肆想留得住客人，除咗要保證食物質素外，店員嘅服務態度亦非常重要。有女網民近日在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」，分享日前不愉快的用餐經歷，指自己光顧筲箕灣東大街某茶餐廳時，落單叫了一杯「茶走」(奶茶不加沙糖，用煉奶代替)，惟店員最終竟呈上一杯滿是殘渣的深啡色液體，令她當場驚呆。更無奈的是，事主向男店員反映，但後者堅稱：「茶走啊嘛，煉奶加茶嘛」，迅即令當事人食欲大失。

女網民的貼文表示，涉事茶餐廳是她首度光顧筲箕灣，但按其發布的相片和影片可見，該杯茶走賣相奇差，除了顏色並非是常見的淺啡色外，杯中亦充滿疑似茶渣，令人質疑其「真身」。惟事主詢問男店員時，「係咩嚟，杯奶茶燶曬」，對方仍堅稱是茶走，令她與旁邊桌的食客「都O咗嘴」。她續指，該茶餐廳食物味道不錯，但「睇完杯嘢我無曬胃口食」，最後有其他女店員亦同樣覺得「杯嘢有問題」，才願意幫事主取消飲品。

有關貼文引起網友熱議，有人見到涉事「茶走」後紛紛留言，「似中藥多啲」、「沙茶醬湯底」、「唔知以為香爐水」。不過，評論中有疑似專業人士解釋，這杯「茶走」實際上是「飛沙走奶」，有可能是師傅看錯單。網民解釋，一般「茶走」是「走沙糖、落煉奶」，若走奶就是齋。所以這杯賣相惡劣的不明液體，在行內叫「齋茶走」。

原以為事件暫告一段落，未料事隔一天，有自稱是涉事餐廳的員工發文表示因今次事件而辭職，「本人因此事而被老闆娘認為本人是該(製作該飲品的)員工，因老闆娘說我令她的店舖沒有生意，罪名之大，本人擔當不起，所以我在當日辭職離去」。不過，由於該員工的工作時間與事主光顧時間不一，遂在Facebook發文「尋人」希望能還其清白。至今日(8日)，女事主亦再次發文回應事件，指已成功與該名員工聯繫，並證實兩日非同一時段在該餐廳工作及用餐，終讓員工沉冤得雪。