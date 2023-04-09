葵涌醫院繼診症室冧天花　相隔1個月再有病房假天花掉落

葵涌醫院月內兩度塌天花！上周五(7日)院內一個女成人精神科病房的走廊，有一塊約60厘米乘31厘米的假天花掉落，事件中沒有病人或職員受傷。醫院職員已即時圍封附近範圍，並固定該假天花及檢查相鄰的部分以確保安全。職員亦已檢查該病房其餘的假天花，確定沒有異常情況。事件不涉及樓宇結構安全問題。

院方早前委託定期合約承建商進行設施及結構安全檢查，根據紀錄，涉事病房有部分的假天花上月曾被該承建商揭開以檢查天花安全。院方已要求承建商進行檢查時必須遵從及執行所有有關程序，以確保檢查的範圍或地方之安全。醫院已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處呈報事件。

葵涌醫院上月(8日)凌晨時分亦爆出冧天花事故，有一部影印機被天花砸至損毀嚴重，相信若砸中人體，後果堪虞。冧石屎地點為該院L座兒童及青少年精神科病房的診症室，當時沒有病人在內，事發時有職員聽到巨響，遂發現病房內冧天花，面積最大的一塊碎片約30x30厘米，受影響範圍約1.5平方米，醫院事後已立即封鎖病房，並即時移走附近病房的病人。