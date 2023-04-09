去留散聚谷埔百年歷史　團隊助重組老村故事

散聚有時，緣分到人與人自然重聚，更可讓百年小村落生機再現。位於本港北區的谷埔老村，曾經住有逾500名村民，惟如同本港經歷多次移民潮，加上年輕人外出工作發展，早年只餘下一名常住村民；然而這個載滿着客家文化的小村落，近年再次吸引港人注意，更有大學團隊深入訪談村民故事，籌辦展覽，冀透過口述及筆錄為小村落帶來新發展方向，亦讓市民更了解本港歷史變遷。

位於沙頭角對岸的谷埔村，曾有着繁華的發展，惟因交通不便，加上村民外闖發展，曾只餘一名常住居民；不過，雖村民外闖發展，卻為村落帶來了不少奮勇故事，成為流傳的佳話。為有系統地為谷埔記載好獨有的故事，香港理工大學設計學院團隊，就透過深入訪談31位現任村民，及曾移民到海外的村民後人，讓他們親述在谷埔發生的故事；加上團隊透過社交媒體輔助，收集到逾100張來自本地及海外的村民的村落歷史相片，經團隊重組故事脈落後，再圖文並茂的印製成刊物，並在深水埗大南街地舖舉辦了名為「去留散聚：谷埔人百年流徙重聚的故事」展覽，務求帶市民回到100年前的谷埔村。

該展覽負責人袁智仁分享時表示，展覽中以村民的口述歷史為藍本，配以由村民提供的珍貴歷史相片，讓參加者了解港人移民海外後，影響當地華文文化發展的情況；如有畢業於村內啟才學校的宋玉錢先生，移英後如何逐步透過推廣華文文化，成為當地最大華文學校校長的佳績；亦有曾移居比利時的村民松記，回流谷埔後經營士多，讓村落重拾生氣；更甚的是，理大團隊指現時谷埔居民更激增400%，至有4名村民，經村民努力重鋪自來水管，逐步令老村恢復活力；據知更有網絡公司計劃入村鋪設光纖，為谷埔注入發展機遇。為讓參加的市民更投入了解谷埔的故事，理大團隊花了心思設計了特色遊戲卡，由市民代入村民的角色，從而選擇外闖與落村發展；並為了讓村發展更添活力，到訪市民亦可留下聯絡方式，有機會參與日後的到訪村，從而加深對百年老村的認識。相關展覽開放時間將由即日至本月23日，免費開放予市民參觀。