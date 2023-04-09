東方日報A1：長假奇景　旅遊區拍烏蠅　人龍等睇急症

復活節長假期市面人流一般，未如過往熱鬧，旅遊區拍烏蠅。不過，公立醫院急症室卻出現人龍等「睇急症」，形成強烈對比的奇景。在流感殺埋身、公院事故頻生及人手不足，搶不到人之下，病人苦等6、7小時也是等閒。醫護解釋，疫情後首次遇上新冠及流感病毒夾擊，惟不少私家診所假日期間暫停應診，令醫院急症室逼爆問題惡化。

昨日公立醫院逼爆情況嚴重，根據醫院管理局網頁，部分醫院急症室輪候時間一度超過6小時，包括廣華醫院、瑪嘉烈醫院，北區醫院約在下午5時更一度需要等待超過7小時，而東區醫院及屯門醫院亦長達5小時。

公院人手流失嚴重非新鮮事，據政府文件顯示，本港3年間合共流失逾1,200名全職醫生，其中只有191人為退休，情況令人關注。急症室護士劉凱文接受訪問時稱，公院人手長期不足，每逢長假期急症室負荷均重，有六至七成病人屬於非緊急病人，即不需使用急症室服務，令問題加劇。

雖然醫管局安排16間普通科門診診所在假日期間提供服務，但他指這些門診在假日的應診時間僅維持半天，即只有上午維持服務，「所以長假期下，其實都幫唔到幾多手！急症室好大壓力，叫晒救命，做死醫護！」惟醫管局無正視問題，未有制訂相關指引，從而縮減病人輪候時間。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，急症室的情況並非單一原因造成，除因大多數私家診所在假期均休息，加上現正值流感高峰期，求診需求因而急增，令急症室擠塞。疫情過後，社會復常，呼吸道病毒重臨，今年最特別的是3歲或以下的幼童未曾接觸過流感病毒，惟這些幼童的流感疫苗接種率僅8%，他形容十分不理想，故存在一定風險。幸好近日天氣回暖，情況未有加劇。

若情況不危急，他建議病人盡可能尋找假日中仍有應診的私家診所，避免在急症室等待過長時間。復常後不代表「咩都唔做」，他指口罩非「有病先戴」，呼籲流感高峰期間，大家乘坐交通工具及學校等高危場所佩戴口罩，並盡快接種流感疫苗，將保護力發揮到最大。

病人政策連線主席林志釉表示，有病人即使在非假日出現緊急情況，「試過都要等一個鐘先睇到，所以紅日等幾個鐘不在話下。」他指確實有人慣性依賴急症室，「預咗要等」，但並非病人想濫用，「佢哋都知代價好大，要等好耐」，但若熟悉的家庭醫生未有開門應診，病人傾向到急症室求診，而不會另尋新醫生。

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌表示，今次流感高峰期為疫情後首次重新面對，近年醫護人手不斷流失亦可反映在急症室輪候時間中。他認為當局若短期內難以解決人手問題，需在預防流感上「下工夫」，例如加強教育及宣傳流感針接種。醫管局回應說，非緊急病人的輪候時間有可能相對較長，希望市民體諒。病人的情況如不危急，應向私家診所或其他診所求醫。

另一方面，青山醫院A座大樓一個病房內的多用途活動室上月底因為石屎剝落，需暫停使用並維修。定期合約承建商人員昨早通知病房完成維修，惟病房職員察看時發現天花狀況有異，於是通知醫院設施管理部人員。檢查發現部分剛用作修補石屎之物料脫落至假天花上，需即時圍封維修，事件不涉及樓宇結構安全。事件沒有病人及職員受傷，病人服務亦沒有受影響。

除了施工質量，醫院亦發現，承建商在通知病房維修完成前，未有按指引通知定期合約屋宇保養測量顧問驗收工程。青山醫院已經責成工程承建商務必認真執行職務。醫院的屋宇保養測量顧問亦會從多方面調查事件起因，包括工程人員施工、材料、方法、監督等。醫院亦已安排全面檢查由同一承建商處理的維修工程，確認安全。

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