港大新冠病毒即時繁殖率　一年後重上2的水平　染疫數字或攀升

東網上周日(2日)報道，作為疫情走勢指標的港大即時有效繁殖率，由今年一直處於低過1的水平，上升至1.04，意味一名新冠患者，由平均傳染少於1人，變成可傳染予多於1人。不過相關升勢未止，根據今日(9日)的最新數字，截至上月30日，該繁殖率的平均值達到2.07，代表一名患者已可傳染2.07人，也是繼去年3月後，繁殖率首次突破2的關口。

就港大公共衞生學院的網頁所見，本地個案的即時有效繁殖率，由去年初第5波疫情最嚴峻的超過6，開始有下跌趨勢，期後數字一直在0.5至1的水平徘徊，當中今年初的數字更一直在1的界線下，代表已可控制確診數字上升。不過，最新數據顯示，該繁殖率已上升至2。新冠染疫人數或會上升。

港大曾解釋，即時有效繁殖率代表病毒在指定時間的實際傳播率，反映在實施防疫干預措施下，一個患者實際上平均傳染多少個人。衞生署亦曾在疫情記者會上表示，即時有效繁殖率與確診數字有關連。假如該繁殖率有急升趨勢，只要即時繁殖率少於1，整體確診數字也會下跌。