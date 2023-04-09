本周有多個Web3大型研討會　政府採適當監管及推動發展策略

早前發表的《財政預算案》中提出推動香港高質量發展的三大方向，當中數字經濟和第三代互聯網（Web3）的應用， 更會撥款5,000萬港元予數碼港，以加速推動本港Web3生態圈的發展，包括舉辦國際大型研討會，有財金官員今日(9日)在網誌表示，今個星期最少有4個與Web3、數字經濟、金融科技等相關的大型研討會或嘉年華活動在本港舉行，當中個別活動更預計有超過1萬人次實體參與。

有關活動包括本周四、周五由政府和數碼港一連兩天聯合舉辦的「2023數字經濟峰會」，以及另一場以Web3為主題的嘉年華則由業內人士主辦，今年是首次在香港舉行，活動匯聚創科、Web3、金融、專業服務、環保、商貿、工業和學術等多個界別的代表， 反映了香港就Web3提出的願景和發展策略已引起業界人士巨大興趣。

他提到，全球就Web3發展的比併也正在深化，互相較量的是誰可以在風險可控的前提下，營造出容讓應用和創新的最大空間，例如，如何利用「代幣化」技術為債券市場解決長久以來的交易透明度痛點，以至助力綠色金融下一階段的創新。過去一段時間虛擬資產市場大幅波動，最近也有虛擬資產交易所倒閉，無疑令人對Web3的前景感到懷疑。為讓Web3穩慎走好創新發展的道路，他指政府將採取「適當監管」和「推動發展」兩者並重的策略，除確保金融安全、防範系統風險外，也會做好投資者教育和保護，以及反洗黑錢等方面的工作。